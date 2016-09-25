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النيابة تستمع لضابط تحريات اتهام 19 من ألتراس أهلاوى بالتظاهر والشغب

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النيابة تستمع لضابط تحريات اتهام 19 من ألتراس أهلاوى بالتظاهر والشغب النيابة تستمع لضابط تحريات اتهام 19 من ألتراس أهلاوى بالتظاهر والشغب

>كتب كريم صبحى

تستمع نيابة قصر النيل لأقوال ضابط التحريات فى واقعة القبض على 19 متهما من ألتراس أهلاوى واتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص وإثارة الشغب، حيث تستمع النيابة من ضابط التحريات عن دور كل متهم فى الواقعة.

 

وكانت  نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة قررت أمس  احتجاز 19 متهما من جمهور ألتراس أهلاوى 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث، وذلك بتهمة التجمهر، وقطع الطريق وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادى الأهلى عنوة.

 

وباشر التحقيق مع المتهمين فريق من نيابة قصر النيل، ضم معتز زكريا وطاهر سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام.

 

واعترف عدد من المتهمين، أنهم توجهوا للنادى الأهلى فرع الجزيرة بعدما نشرت صفحة النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن مباراة كرة اليد بين الأحمر والجزيرة، ستقام بحضور الجمهور، بينما أنكر متهمون آخرون صلتهم بالواقعة.


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