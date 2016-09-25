بدء نظر محاكمة "بديع" و14 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم"

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأحد، ثانى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين من بينهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، على حكم حبسهم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية حضوريًا كلا من "محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد"، ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم.