حمدان بن راشد يعتمد تنفيذ مشروع الكهف والبيت الزجاجي في حديقة القرآن

في إطار حرص بلدية دبي الدائم على تقديم أفضل وأرقى معايير الخدمات للجمهور، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية، إنشاء مشروع الكهف والبيت الزجاجي في حديقة القرآن تقدر قيمة العقد لحزمة الكهف والبيت الزجاجي بكلفة إجمالية بحوالي 100 مليون درهم.

صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي مؤكدا بأن اعتماد سمو رئيس البلدية لهذا المشروع يأتي في إطار جهود الدائرة لتوفير خدمات البلدية، كما تعد حديقة القران من أهم المبادرات الإبداعية لبلدية دبي في مجال إنشاء الحدائق وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، ويعتبر إنشاءها انجازا كبيرا لمدينة دبي في مجال الحدائق وستكون أحد ابرز المعالم الفريدة والمتميزة التي تحتضنها الإمارة ومصدر جذب كبير للسياح والمقيمين على أرض الإمارة.

وتعتبر الحديقة فرصة رائعة لشرح الكثير من المعاني الرائعة والإعجاز الذي احتواه القرآن الكريم في المجالات العلمية والطبية، وفوائد النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وكيف أن الطب الحديث يعتمد اعتمادا كبيرا عليها في العلاج وفوائدها للبيئة .

> وذكر مدير عام بلدية دبي بأن مشروع حديقة القران الكريم مشروع ثقافي عصري رائد ينبثق من المنجز الحضاري والعلمي للإسلام، بحصر وجمع النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وتعريف الزوار بأنواع النباتات وأهميتها وقيمتها العلمية والغذائية، رسالة حديقة القران هي الإسهام في تعزيز الدور الحضاري والعلمي للتراث الإسلامي من خلال توطين النباتات التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية وتجسيد التراث الإسلامي.

وتهدف حديقة القرآن الكريم لمد جسور التواصل الفكري والثقافي مع مختلف الثقافات والديانات والشعوب بالاطلاع على المنجز الحضاري للدين الإسلامي في مجال البيئة النباتية وإعداد قاعدة بيانات علمية لنباتات البيئة العربية ولرفع كفاءة الأداء في مجالات الإنتاج الزراعي والبحث العلمي. تهدف رؤية مشروع حديقة القران الكريم لأن تكون حديقة قرآنية في قلب بيئة عصرية برؤية إسلامية وقيم حضارية، كما أن موقع المشروع الاستراتيجي في منطقة الخوانيج على مساحة قدرها 60 هكتار، ومن أهم عناصر المشروع البيت الزجاجي حيث يحتوي البيت الزجاجي على النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومحلات تجارية لبيع الأعشاب والنباتات المذكورة في القرآن الكريم.

أما كهف المعجزات فيحتوي على المعجزات المذكورة في القرآن الكريم مصورة في أحدث التكنولوجيا التفاعلية.

البساتين: تتكون الحديقة من 12 بستان, تحتوي البساتين على النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مع فوائدها العلمية والطبية واستعمالاتها، بالإضافة إلى أشجار الطاقة الشمسية حيث تم تصميم أشجار الطاقة الشمسية تصميم فريد من نوعه مستوحاة من فن الخطوط العربية والإسلامية ومصمم خصيصا لمشروع حديقة القران الكريم. تحتوي أشجار الطاقة الشمسية على ألواح الطاقة الشمسية ونظام "الواي فاي"، ومخرجات لشحن الهواتف النقالة وجلسات مظللة للزوار.