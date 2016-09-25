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وزير خارجية بريطانيا: أمامنا الكثير قبل تفعيل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي

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وزير خارجية بريطانيا: أمامنا الكثير قبل تفعيل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وزير خارجية بريطانيا: أمامنا الكثير قبل تفعيل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية البريطاني – بوريس جونسون

قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يوم الأحد إن أمام بريطانيا الكثير من العمل قبل تفعيل الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي لكن بمجرد أن تبدأ لن تسمح البلاد بإطالة أمدها.

وفي الأسبوع الماضي ذكر جونسون أن بريطانيا ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتبدأ عملية الخروج من التكتل في بداية العام المقبل. وقال مساعدون لرئيسة الوزراء تيريزا ماي إن بريطانيا لن تبدأ في إجراءات الخروج هذا العام.

وبحسب رويترز قال جونسون في برنامج أندرو مار شو الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أعتقد أن الأمر المهم هو أننا بوضوح لن نفعلها قبل عيد الميلاد وأظن أن أمامنا الكثير لنرتب أوراقنا وهو ما يجري حاليا.

“لكن بعدها وكما قالت رئيسة الوزراء بوضوح لا يجب أن تطول هذه العملية.”

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