تأجيل محاكمة متهمي «خلية أوسيم» لجلسة 22 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 30 متهمًا بخلية أوسيم الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي، لجلسة 22 نوفمبر المقبل.

وجاء التأجيل، تنفيذًا طلبات الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، عضوية المستشارين عادل الشاذلي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين ” تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، الاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب”.

كما وجهت للمتهمين “المشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، فيما وجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ةمحاولة إشعال النار في محول كهربائي”.

وتضمنت قائمة الاتهامات ” أن هددوا المجني عليهم – أهالي منطقة أوسيم – عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، فيما اتهمت المتهمين السابع، العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي”.