المشدد 3 سنوات لمتهم بـ«أحداث الإسماعيلية»

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم دهشان محمد سليمان، بالسجن المشدد لثلاث سنوات، على خلفية إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ “أحداث الإسماعيلية” بعد أن صدر عليه حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، حسبما أفاد مراسلنا.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 حين وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، والتي أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأسندت النيابة للمتهمين ” تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، تعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، الممتلكات العامة، القتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف”.