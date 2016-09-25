بالصور.. مظاهرة لطلاب التعليم المزدوج بالغردقة لرفضهم المدرسة المهنية

شهد أول يوم دراسى بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر تظاهر العشرات من طلاب مدرسة مشروع التعليم المزدوج بالغردقة وذلك أمام ديوان عام المحافظة لرفض نقلهم من مدرسة جمال نظيم الفندقية إلى مدرسة أحمد عرابى المهنية حيث تم اكتشاف عدم جاهزية المدرسة لبدء الدراسة بها وهتف الطلاب بعدم موافقتهم هلي الذهاب للمدرسة.

وأكد الطلاب أن المنطقة التى تقع بها المدرسة نائية وبدون خدمات وأثناء تقديم الطلاب لطلبات تلالتحاق بالمدرسة تم تحديد مدرسة جمال نظيم الفندقية ولكن فوجئ الطلاب أن أول يوم فى مدرسة أحمد عرابي المهنية.

وقال صلاح الهلالي مدير مشروع التعليم المزدوج بالبحر الأحمر، إنه تحدد يوم الخميس المقبل للقاء الطلاب وأولياء الأمور بقصر ثقافة الغردقة لبحث المشكلة والعمل لحلها.