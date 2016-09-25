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مصر للطيران: الشركة اجتازت تفتيشات لجنة النقل الأمريكي

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مصر للطيران: الشركة اجتازت تفتيشات لجنة النقل الأمريكي مصر للطيران: الشركة اجتازت تفتيشات لجنة النقل الأمريكي

للطيران

صرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة انتهت من تفتيشات لجنة أمن النقل الأمريكى TSA واجتازتها بنجاح دون أى ملاحظات، مما يُعد إضافة لتاريخ الشركة المُشرف فى مجال أمن الطيران.

وقام وفد من إدارة أمن النقل الأمريكى برئاسة Robert Hukanson فى زيارته التى استمرت ثلاثة أيام، بالتفتيش على رحلات القاهرة-نيويورك من خلال مراجعة أدلة العمل البرامج الأمنية والسجلات التدريبية ومراجعة إجراءات أمن المطار وأمن الطائرة، وأيضا إجراءات سفر الركاب بدءًا من تسجيلهم وقبول الأمتعة ومضاهاتها ومرورا بحمايتها وإجراءات تفتيش الركاب والتحقق من أمتعتهم وحتى لحظة وصولهم لوجهتهم.

يذكر أن إدارة النقل الأمريكية TSA تقوم بالتفتيش على الإجراءات الأمنية المُطبقة على رحلات مصر للطيران إلى نيويورك مرتين كل عام للتأكد من سلامة وأمن الرحلات وتعد هذه المرة هى السادسة والعشرين التى تجتاز فيها مصر للطيران التفتيش بنجاح دون ملاحظات منذ بداية تفعيل هذا الإجراء فى عام 2004.

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