إخلاء سبيل صاحب مركب "موكب الرسول 1" بعد ثبوت عدم تورطه فى حادث رشيد

قرر المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام إخلاء سبيل " حسن ح ر " صاحب مركب تدعى"موكب الرسول1"، بعد ثبوت عدم تورطه فى حادث الهجرة برشيد.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور عن، وهى أن مركب موكب الرسول 1 قامت بتحميل أفراد هجرة غير شرعية من سواحل مدينة كفر الشيخ لتسفيرهم إلى دولة إيطاليا بحمولة زائدة لجشع تجار الهجرة الغير شرعية، ما تسبب فى غرقها أمام سواحل مدينة رشيد على حدود المياة الإقليمية لجمهورية مصر العربية، غير أن مفاجأة كشفتها التحريات مفادها أن هناك مركب تحمل الاسم ذاته، ما زالت موجودة بميناء دمياط.

قد تمكن ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط وإحضار " حسن ح ر " صاحب مركب "موكب الرسول1".

وكانت فريق من ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد حازم عزت وكيل فرع البحث الجنائى والمقدم حازم خيرى وكيل الفرع توصلت إلى عدم تورط صاحب مركب "موكب الرسول1" فى حادث الهجرة برشيد.