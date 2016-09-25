رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقى مجدى العجاتى

التقى اليوم، الأحد، المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، مع الدكتور مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وذلك بمجلس النواب لبحث عدد من القضايا المتعلقة بشئون النيابة الإدارية المزمع الانتهاء منها فى الفترة القادمة.

من جانبه أكد المستشار على رزق على أهمية تضافر الجميع لإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة.

وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن فى وقت سابق أن الحكومة لديها ما يزيد 50 مشروع قانون واتفاقية دولية جاهزة للعرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان المقرر بدءه يوم الثلاثاء 4 أكتوبر.