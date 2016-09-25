مسئول أممي يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى التدخل لوقف القتال في حلب

دعا مدير عمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إيان إيجلاند, روسيا والولايات المتحدة إلى التدخل لوقف القتال الدائر في حلب السورية.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد عن إيجلاند قوله إن قصف المدنيين في المناطق, التي تسيطر عليها المعارضة لابد أن يتوقف, ولابد أن يسمح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى المدينة.

ويشتكي العاملون في مجال الإغاثة من تدهور الأوضاع, وصعوبة الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض, وقلة عدد فرق الإنقاذ التي تتولى مهمة إسعاف المصابين والبحث عن العالقين.

وكانت لجان التنسيق السورية قد أفادت بارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام أمس السبت على شرق حلب إلى 106 قتلى.

وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في حلب شمالي سوريا للسيطرة على مخيم حندرات الاستراتيجي شمالي المدينة.

أ ش أ