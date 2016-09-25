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تموين أسيوط تحرر 51 قضية متنوعة خلال يومين

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تموين أسيوط تحرر 51 قضية متنوعة خلال يومين تموين أسيوط تحرر 51 قضية متنوعة خلال يومين

>أسيوط - ضحا صالح

حررت مديرية بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين، 51 قضية تموينية خلال يومين لمخالفات تموينية متنوعة، صرح بذلك صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط. 

 

وقال صالح، إن المحاضر التى تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين عرض أدوية تأمين صحى محظور تداولها بالصيدليات وبيع أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة، وبيع أدوية منتهية الصلاحية ومنتجات بأزيد من الأسعار المقررة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وإدارة منشأة بدون ترخيص.

 

وأوضح العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط، أن بيان المضبوطات شمل "795 نوعا من أدوية التأمين الصحى والعينات المجانية المحظور تداولها وأدوية مستوردة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة، و2 كيلو من الأكياس السوداء المحظور تداولها و6 كيلو جبن غير صالحة و7 كيلو مخلل غير صالح و9 كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة و6 أطنان و767 كيلو من الأقماح القديمة المعبأة داخل 67 جوال ومملوءة بالحشرات، منوها أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 36 محضرا".

 

وأشار أبو شقة إلى أنه نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 رقم281 لسنة 1994 والقانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون 102 لسنة 2011 وتم عرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 


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