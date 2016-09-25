السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بـ" أحداث الإسماعيلية"

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقده بأكاديميه الشرطه برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ، بمعاقبة المتهم دهشان محمد سليمان ، بالسجن المشدد ثلاث سنوات ، على ضوء إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة بـ "أحداث الإسماعيلية" بعد أن كان قد صدر عليه حكماً غيابياً بالسجن المؤبد .

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.