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فيديو.. أحمد فهمي: انفصلت بالفعل عن شيكو وهشام.. ولكننا لا نزال أصدقاء

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فيديو.. أحمد فهمي: انفصلت بالفعل عن شيكو وهشام.. ولكننا لا نزال أصدقاء فيديو.. أحمد فهمي: انفصلت بالفعل عن شيكو وهشام.. ولكننا لا نزال أصدقاء

أحمد فهمي – أرشيفية

قال الفنان أحمد فهمي، بطل فيلم ” كلب بلدي”:” انفصلت بالفعل عن شيكو وهشام”، وتابع ” أشارك حاليًا  في فيلم، وهما في فيلم آخر، وأتمنى لهما كل التوفيق”.

وأضاف فهمي – أثناء حلوله ضيفًا مع عمرو الليثي ببرنامج بوضوح، بمشاركة نجوم العمل أحمد فتحي، بيومي فؤاد، أكرم حسني، المخرج معتز التوني، والمنتج أحمد بدوي – ” في الفترة المقبلة لن يجمعنا عمل فني واحد، فأنا أشارك في فيلم وهما في فيلم آخر، فضلًا عن عملين منفصلين في التليفزيون، وهذا لا يعني أننا انفصلنا كأصدقاء”.

وتهرب فهمي من الإجابة على سؤال هل للفيلم أي بُعد سياسي، قائلًا “أنا عمري ما أرد على الأسئلة دي”، وتابع” الفيلم لطيف، اللي عايز يفهمه كده يفهم، واللي شاف ليه بعد سياسي براحته اعتبرنا بنهوهو”.

مقطع من حلقة الفنان أحمد فهمي مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج بوضوح
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