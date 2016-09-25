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بالصور.. هروب جماعى باليوم الدراسى الأول لطلاب مدرسة ثانوى بأسوان

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بالصور.. هروب جماعى باليوم الدراسى الأول لطلاب مدرسة ثانوى بأسوان بالصور.. هروب جماعى باليوم الدراسى الأول لطلاب مدرسة ثانوى بأسوان

>أسوان – عبد الله صلاح

تسلق مجموعة من الطلاب بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية بمدينة أسوان، سور المدرسة للهروب من منتصف اليوم الدراسى الأول للمدارس خلال العام الحالى 2016/2017.

هروب جماعى لطلاب مدرسة أحمد طه حسين بأسوان

ورصد "اليوم السابع" يستغل فيه مجموعة من الطلاب فسحة منتصف اليوم الدراسى، ليتسلقوا عقب ذلك السور المدرسى بكورنيش النيل ويفرون إلى الخارج بعيداً عن أعين المعلمين والعاملين بالمدرسة.

جانب من تسلق الطلاب لسور المدرسة

فى المقابل، حاول معلمو المدرسة منع الطلاب من الهروب أثناء منتصف اليوم الدراسى، وعلى الرغم من استجابة بعض طلاب المدرسة، إلا أن أعداد الطلاب الهاربة كانت أكبر من طاقة المعلمين.

 

 

 


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