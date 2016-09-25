وصول 150 سيارة لموانئ السويس

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بور توفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز، وعلى متنها 150 سيارة قادمة من ميناء جدة .

وأضاف "ملاك"، فى بيان للهيئة اليوم الأحد، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و88 راكباً، كما تغادر السفينة THORO COURAGE وعلى متنها 9800 طن كوارتز متجهة إلى النرويج، والعبارة مسرة وعلى متنها 727 راكباً و41 سيارة و12 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 78 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1064 راكبا و55 سيارة و14 شاحنة، فيما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 778 راكبا و138 سيارة و2 شاحنة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و88 راكبا و1 سيارة .

وأشار المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إلى أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 245 راكبا، منهم 98 حاجا و2 باص حج و27 سيارة و2 باص جيت، والعبارة سينا وعلى متنها 45 شاحنة .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 230 راكباً و42 شاحنة و 3 سيارات، فيما غادرت العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 316 راكبا و23 سيارة والعبارة سينا وعلى متنها 26 شاحنة .

كما شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 264 راكباً من عمالة خدمة الحجاج و18 سيارة، كما تغادر العبارة لابسبس وعلى متنها 74 راكباً من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ وسفينة التدريب عايدة 4 وعلى متنها 201 طالب متجهة إلى الفنارات .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال سفينة التدريب عايدة 4 وعلى متنها 201 طالب قادمة من ميناء بورسعيد، فيما غادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 705 راكباً من العمالة المصرية بدول الخليج و124 سيارة .