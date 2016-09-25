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مطار شرم الشيخ استقبل 2007 سائحين على متن 27 رحلة مصرية ودولية

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مطار شرم الشيخ استقبل 2007 سائحين على متن 27 رحلة مصرية ودولية مطار شرم الشيخ استقبل 2007 سائحين على متن 27 رحلة مصرية ودولية

> جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأحد، 27 رحلة دولية ومصرية على متنها 2007 سائحين من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، وغادر مطار شرم الشيخ 2488 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

أكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 21%، والنسبة العامة 22%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 14 رحلة دولية طيران على متنها 1283سائحًا من مختلف الجنسيات و13 رحلة داخلية على متنها 724 سائحًا مصريًا، بإجمالى 2488 سائحًا.

 

وغادر مطار شرم الشيخ 14 رحلة محلية على متنها 1094 مصريا و11 رحلة دولية على متنها 1394 سائحًا من مختلف الجنسيات.


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