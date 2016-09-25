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مهاجم الإسماعيلي لـ في الجول: لست راضيا عما قدمت ضد الإنتاج وسببان وراء ذلك المستوى

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مهاجم الإسماعيلي لـ في الجول: لست راضيا عما قدمت ضد الإنتاج وسببان وراء ذلك المستوى مهاجم الإسماعيلي لـ في الجول: لست راضيا عما قدمت ضد الإنتاج وسببان وراء ذلك المستوى

قال شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي إنه غير راض عن مستواه الذي قدمه مع فريقه أمام الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن السبب خلف هذا المستوى هي الإصابة التي لحقت به في فترة الإعداد.

وشارك شكري نجيب في مباراتي الإسماعيلي بالدوري ضد الأهلي بالجولة الأولى وخسرها بهدف دون رد، وضد الإنتاج الحربي في الجولة الثاني وفاز بهدف دون رد، ولم يسجل خلال 70 دقيقة لعبها.

وصرح شكري نجيب لـFilGoal.com "لست راضيا عن مستواي ضد الإنتاج الحربي، ولكن هذا المستوى لسببان، الأول الإصابة التي لحقت بي في فترة الإعداد وحرمتني من المشاركة مع الفريق لأيام عديدة خلال تلك الفترة".

وأضاف "والثاني عودتي من الإعارة لمدة موسم من أسوان، وذلك يجعلني في حاجة للتفاهم والانسجام مع باقي اللاعبين".

وأتم "مع المشاركة في المباريات سوف يكون الوضع أفضل وباستكمال تفاهمي وانسجامي مع باقي اللاعبين سأعود لمستواي المعهود".

ويواجه الإسماعيلي خلال الجولة الثالثة من الدوري المصري نظيره طلائع الجيش يوم الخميس.

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