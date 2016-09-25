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الكاف يكشف لـ في الجول: حقيقة خوض ذهاب نهائي الأبطال في مصر بدلا من جنوب إفريقيا

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أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حقيقة خوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في بدلا من جنوب إفريقيا

ونشر الحساب الرسمي لنادي صن داونز الجنوب إفريقي تغريدة يقول فيها بأن مباراة الذهاب ستكون في مصر على أرض ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "الكاف" نفس المعلومة بأن مباراة الذهاب ستكون في القاهرة.

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FilGoal.com تواصل مع الاتحاد الإفريقي للتأكد من خطأ المعلومة المتداولة، وبالفعل أكد مصدر داخل الكاف لـ FilGoal.com أن الأمر لا يتعدى خطأ تقني غير مقصود، وأن الأمر كما هو عليه بحيث تقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا والإياب في مصر.

قبل أن يصحح موقع الاتحاد الإفريقي الخطأ التقني، ويحدد جنوب إفريقيا مقرا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والإياب في مصر.

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وتأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 14 عاما بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 6 مقابل 5 في مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهابا برباعية والخسارة إيابا بخمسة أهداف مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

فيما تأهل ميمولودي صن داونز للمباراة النهائية بعدما تخطى عقبة زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين بعد الخسارة ذهابا في زامبيا بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه في مصر.

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