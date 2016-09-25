وزير الصحة: زيادة السكان تلتهم جهود التنمية ونصل لـ118مليون نسمة فى 2030

أكد الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، أن عدد سكان مصر فى يناير الماضى بلغ 90 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية فى مصر كبيرة للغاية.

وقال وزير الصحة فى كلمته، التى ألقتها الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة خلال المؤتمر العلمى للمجلس القومى للسكان اليوم، إن السكان يعيشون على 7.8% من مساحة مصر، لافتا إلى أن توزيع السكان غير متوافق، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادى 4.5 %.

وأوضح وزير الصحة أن جهود التنمية فى مصر تلتهمها الزيادة السكانية، رغم سعى الدولة إلى تجاوز ذلك وسط ما تواجهه الحكومة من تحديات، مشيرا إلى أن نسبة الأمية 23.7 %.

وتابع وزير الصحة أن معدل الإنجاب حاليا 3.5 طفل لكل سيدة، لافتا إلى أنه حال استمرار الوضع على نفس الوتيرة فإن عدد السكان فى 2030 سيكون 118 مليون نسمة.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارات المعنية عليها دور كبير فى تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتعكف الوزارة والمجلس القومى للسكان على عمل خطط واضحة بها نفس مضمون الاستراتيجية تيسيرا على الوزراء والمحافظين لتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان.