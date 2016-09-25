النائب محمد فؤاد يطالب بالإعلان عن حداد رسمي على ضحايا مركب رشيد

طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الجميع لإحترام الحدث الجلل الذي والذي راح ضحيته عشرات من شباب الوطن، خلال حادث غرق مركب رشيد، خلال محاولة لهجرة غير شرعية، والكف عن رمي المسؤلية عن الضحايا، داعياً الحكومة باعلان الحداد الرسمي علي ضحايا هذا الحادث الأليم.

وشدد “فؤاد”، في تصريحات صحفية له اليوم، علي ضرورة النظر في تغليظ العقوبة علي المشاركين في عمليات التهريب، والضرب بقوة علي شبكات الإتجار بأحلام الشباب والتي تلقي بهم إلي التهلكة، مشيراً إلي أن ضرورة تفعيل المبادرات التي من شأنها نشر الوعي السليم المناهض لهذه المقامرات التي يقدم عليها الكثير من شباب الوطن، خاصة في محافظات الغربية والبحيرة والفيوم وأسيوط .