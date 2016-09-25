أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النائب محمد فؤاد يطالب بالإعلان عن حداد رسمي على ضحايا مركب رشيد

Google+ Print
النائب محمد فؤاد يطالب بالإعلان عن حداد رسمي على ضحايا مركب رشيد النائب محمد فؤاد يطالب بالإعلان عن حداد رسمي على ضحايا مركب رشيد

النائب محمد فؤاد (أرشيفية)

طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الجميع لإحترام الحدث الجلل الذي والذي راح ضحيته عشرات من شباب الوطن، خلال حادث غرق مركب رشيد، خلال محاولة لهجرة غير شرعية، والكف عن رمي المسؤلية عن الضحايا، داعياً باعلان الحداد الرسمي علي ضحايا هذا الحادث الأليم.

وشدد “فؤاد”، في تصريحات صحفية له اليوم، علي ضرورة النظر في تغليظ العقوبة علي المشاركين في عمليات التهريب، والضرب بقوة علي شبكات الإتجار بأحلام الشباب والتي تلقي بهم إلي التهلكة، مشيراً إلي أن ضرورة تفعيل المبادرات التي من شأنها نشر الوعي السليم المناهض لهذه المقامرات التي يقدم عليها الكثير من شباب الوطن، خاصة في محافظات الغربية والبحيرة والفيوم وأسيوط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل