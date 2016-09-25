البورصة تستهل تعاملات اليوم على صعود بدعم مشتريات المحليين

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد – أول جلسات الاسبوع – على صعود بدعم من مشتريات المحليين، في المقابل مال الأجانب للبيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.21 % ليسجل 7930.18 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.55 % مسجلا 1328.7 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.4 % ليبلغ مستوى 7973.74 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.7 % ليبلغ مستوى 348.1 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.42 % مسجلا 792.07 نقطة.