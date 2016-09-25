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استمرار المسيرات في تشارلوت بعد نشر فيديو إطلاق النار على رجل أسود

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استمرار المسيرات في تشارلوت بعد نشر فيديو إطلاق النار على رجل أسود استمرار المسيرات في تشارلوت بعد نشر فيديو إطلاق النار على رجل أسود

جانب من الاحتجاجات

تواصلت الاحتجاجات في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية يوم الأحد رغم مرور ما يقرب من أسبوع على الحادث الذي قتل فيه شرطي رجلا أسود في مدينة تشارلوت وبعد أن نشرت الشرطة مقاطع لواقعة إطلاق النار دون الإجابة عن السؤال عما إذا كان لديه مسدس.

وبحسب رويترز سار المئات عبر وسط تشارلوت لليلة الخامسة في احتجاج استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد وشاركت في المسيرة أسر من البيض والسود للاحتجاج على عنف الشرطة.

ورفع البعض لافتة كتبت عليها عبارة “أوقفوا وحشية الشرطة” وظهرت على لافتة أخرى صورة لكف مرسوم بالدم مع عبارة “هل أنا التالي” بالانجليزية والتي أصبحت رمزا شائعا على وسائل التواصل الاجتماعي للخوف من السقوط ضحية للشرطة.

وللمرة الأولى خلال ثلاث ليالي فرضت الشرطة حظر التجول وقالت إنها ستلقي القبض على المخالفين. وتفرق حشد من الناس خارج المقر الرئيسي للشرطة دون وقوع أي أعمال عنف عقب منتصف الليل.

ونشرت الشرطة مقطعي فيديو يوم السبت لحادث قتل كيث سكوت (43 عاما) بالرصاص يوم الثلاثاء.

وجعل هذا الحادث من مدينة تشارلوت أكبر مدن نورث كارولاينا والتي تعد مركزا ماليا أحدث نقطة ساخنة في الاحتجاجات المستمرة منذ عامين على مقتل عدد من السود وأغلبهم غير مسلحين برصاص الشرطة.

وقال كير بوتني رئيس شرطة تشارلوت-ميكلنبرج إن لقطات الفيديو ليست كافية لإثبات أن سكوت كان لديه سلاح ناري لكنه أضاف أن أدلة أخرى تكمل الصورة.

وقالت الشرطة إن ضباطها الذين كانوا يسعون للقبض على شخص آخر شاهدوا سكوت ومعه ماريوانا وسلاح ناري وهو يجلس في سيارة في مرأب.

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أونا

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