«مصر للطيران» تجتاز تفتيشات لجنة أمن النقل الأمريكي TSA للمرة ٢٦

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة انتهت من تفتيشات لجنة أمن النقل الأمريكي TSA، وقد اجتازتها بنجاح دون أى ملاحظات، مما يُعد إضافة لتاريخ الشركة المُشرف فى مجال أمن الطيران.

واضاف قام وفد من إدارة أمن النقل الأمريكي برئاسة Robert Hukanson فى زيارته التى استمرت ثلاثة أيام، بالتفتيش على رحلات القاهرة – نيويورك ، من خلال مراجعة أدلة العمل والبرامج الأمنية والسجلات التدريبية ومراجعة إجراءات أمن المطار وأمن الطائرة، وأيضا إجراءات سفر الركاب بدءً من تسجيلهم و قبول الأمتعة ومضاهاتها ومرورا بحمايتها وإجراءات تفتيش الركاب و التحقق من أمتعتهم وحتى لحظة وصولهم لوجهتهم.

جدير بالذكر أن إدارة النقل الأمريكية TSA تقوم بالتفتيش علي الإجراءات الأمنية المُطبقة علي رحلات مصر للطيران إلي نيويورك مرتين كل عام للتأكد من سلامة وأمن الرحلات ، وتعد هذه المرة السادسة والعشرين التي تجتاز فيها مصر للطيران التفتيش بنجاح دون ملاحظات منذ بداية تفعيل هذا الإجراء في عام 2004.