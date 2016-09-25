مرافق أسيوط تحرر 367 محضر خلال 3 أيام

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، علي إزالة الإشغالات بالطرق التي تعوق المارة وحركة السيارات، مؤكداً علي تكثيف الجهود لعودة الأنضباط بالشوارع، تفذ قسم شرطة المرافق بأسيوط، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بأحياء المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها، وأسفرت عن تحرير 367 محضر، خلال 3 أيام بحي شرق وغرب أسيوط.

وقال العميد أيمن محمد علي، رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، إن الحملات شملت مناطق، وهي شارع 26 يوليو وشارع محمد فريد وشارع سيتي الأول وحي السادات ومنطقة البيسري ومدخل الوليدية وشارع الجمهورية والنميس، وميدان أسماء الله الحسني وغيرها، من الشوارع التابعة لحي شرق وحي غرب.

وأوضح العميد أيمن، أنه تم تحرير 24 محضر إشغال طريق و16 محضر إشغال محلات عامة، و7 محاضر لإدارة منشأة، بدون ترخيص بالإضافة إلي تحرير 18 محضر إزالات إدارية لفرش خضار، مضيفًا أنه تم إزالة 70 حاجز حديدي و85 حاجز أسمنتي و65 تنده قماش وخشب وصاج.

وأشار إلي أنه تم تحرير 75 محضر للباعة الجائلين، وضبط موازين كهرباء وحوامل حديد ونظارات وكراسي، مؤكدًا علي تطبيق القانون وإحالة المتهمين للتحقيق.