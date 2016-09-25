أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السفير اليوناني بالقاهرة : العلاقات مع مصر محورًا هامًا بالنسبة لقبرص

Google+ Print
السفير اليوناني بالقاهرة : العلاقات مع مصر محورًا هامًا بالنسبة لقبرص السفير اليوناني بالقاهرة : العلاقات مع مصر محورًا هامًا بالنسبة لقبرص

أكد سفير اليونان بالقاهرة مايكل ديامسيس، على عمق العلاقات بين وبلاده، موضحا أن تلك العلاقات تمثل محورا هاما يجمع بين مصر واليونان وقبرص في كافة المجالات، وأنه ليس التاريخ هو ما يجمع بيننا.

وكشف السفير ديامسيس عن انعقاد اجتماع هام في 11 أكتوبر المقبل مع الجانب المصري، لمناقشة موضوعات هامة في مقدمتها السياحة وزراعة شجر الزيتون والمزارع السمكية.

جاءت تلك التصريحات عقب لقاء السفير مع محافظ الإسكندرية “رضا فرحات “، بحضور قنصل عام اليونان بالإسكندرية ” إيمانويل كاكافيلاكيس” لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال سفير دولة اليونان بالإسكندرية، مؤكدا على أهمية التبادل السياحي والثقافي بين الشعبين، مما يؤكد للغرب بأن مصر بلد الأمن والآمان.

وألمح المحافظ إلى أنه قريبا سيلتقي بالجالية اليونانية والبطريرك لتدعيم الصداقة وتقديم كل سبل الدعم لهم، كما أكد ازدهار الاستثمار اليوناني بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه
> من ضمن المشروعات المرتقبة بناء السفن في كل من الترسانة اليونانية والمصرية، حيث تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين ميناء الإسكندرية وأهم الموانىء اليونانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر