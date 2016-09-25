السفير اليوناني بالقاهرة : العلاقات مع مصر محورًا هامًا بالنسبة لقبرص

أكد سفير اليونان بالقاهرة مايكل ديامسيس، على عمق العلاقات بين مصر وبلاده، موضحا أن تلك العلاقات تمثل محورا هاما يجمع بين مصر واليونان وقبرص في كافة المجالات، وأنه ليس التاريخ هو ما يجمع بيننا.

وكشف السفير ديامسيس عن انعقاد اجتماع هام في 11 أكتوبر المقبل مع الجانب المصري، لمناقشة موضوعات هامة في مقدمتها السياحة وزراعة شجر الزيتون والمزارع السمكية.

جاءت تلك التصريحات عقب لقاء السفير مع محافظ الإسكندرية “رضا فرحات “، بحضور قنصل عام اليونان بالإسكندرية ” إيمانويل كاكافيلاكيس” لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال سفير دولة اليونان بالإسكندرية، مؤكدا على أهمية التبادل السياحي والثقافي بين الشعبين، مما يؤكد للغرب بأن مصر بلد الأمن والآمان.

وألمح المحافظ إلى أنه قريبا سيلتقي بالجالية اليونانية والبطريرك لتدعيم الصداقة وتقديم كل سبل الدعم لهم، كما أكد ازدهار الاستثمار اليوناني بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه

> من ضمن المشروعات المرتقبة بناء السفن في كل من الترسانة اليونانية والمصرية، حيث تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين ميناء الإسكندرية وأهم الموانىء اليونانية.