24 قتيلا ومصابا عراقيا في تفجير انتحاري غربي بغداد

فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه، اليوم الأحد، مستهدفا تجمعا للمواطنين العراقيين في منطقة الإسكان غربي العاصمة (بغداد), مما أسفر عن سقوط 24 ما بين قتيل وجريح.

وأكد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن, في تصريح صحفي, أن اعتداء إرهابيا نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا اليوم أدى إلى مقتل 6 مدنيين عراقيين وأصاب 18 آخرين وفق حصيلة أولية.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر, يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد, الأكبر من حيث عدد السكان, حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة, وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ