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تحرير 51 قضية تموينية في أسيوط خلال يومين

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تحرير 51 قضية تموينية في أسيوط خلال يومين تحرير 51 قضية تموينية في أسيوط خلال يومين

مديرية امن اسيوط ـ ارشيفية

حررت مديرية ، بمحافظة أسيوط ، بالأشتراك مع مباحث التموين، 51 قضية تموينية خلال يومين لمخالفات تموينية متنوعة، صرح بذلك صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط.

 وقال صالح، أن المحاضر التي تم تحريرها، تضمنت ما بين عرض أدوية تأمين صحي، محظور تداولها بالصيدليات وبيع أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة، وبيع أدوية منتهية الصلاحية ومنتجات بأزيد من الأسعار المقررة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وأوضح العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، أن بيان المضبوطات 795 من أدوية التأمين الصحي والعينات المجانية المحظور تداولها وأدوية مستوردة ومنتهية الصلاحية وغير مسجله و2 كيلو من الأكياس السوداء المحظور تداولها و6 كيلو جبنه غير صالحة و7 كيلو مخلل غير صالح و9 كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة و6 طن و767 كيلو من الأقماح القديمة المعبأة داخل 67 جوال ومملؤة بالحشرات، منوهًا أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 36 محضر.

وأشار أبو شقة، إلي أنه نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980، رقم281 لسنة 1994، والقانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون 102 لسنة 2011، وتم عرضهم على النيابه لإتخاذ الأجراءات القانونية ضدهم.

 

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