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مدير عام حماية الآداب: "اللى هيتمسك بيعاكس قدام المدارس على النيابة عدل"

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مدير عام حماية الآداب: "اللى هيتمسك بيعاكس قدام المدارس على النيابة عدل" مدير عام حماية الآداب: "اللى هيتمسك بيعاكس قدام المدارس على النيابة عدل"

>كتب ــ محمد إبراهيم

قال اللواء أحمد عبد الغفار مدير الإدارة العامة لمباحث حماية  الآداب، إنه تم تشكيل خدمات على المدارس لصد ورصد حالات التحرش بالتنسيق مع مديريات الأمن.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الخدمات لها مردود جيد ورادع للتحرش من خلال ضبط وإحالة المتحرشين إلى النيابة العامة فورا.

 

وتابع مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب قائلا، "اللى هيتمسك بيعاكس عند المدارس على النيابة عدل" .

مشيرا إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لجميع قطاعات الوزارة بالتنسيق الدائم لمحاربة هذه الظاهرة، وعلى رأسها إدارة العنف ضد المرأة .

 

مؤكدا أن معظم حالات التحرش التى تقع عبارة عن تحرش لفظى، وهو ما يعكس تلاشى هذه الظاهرة، خاصة التى تقع باللمس، بسبب قوة القانون الرادع والتواجد الشرطى فى الشارع.


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