الشعفار يترأس اجتماع لجنة الأمن الداخلـي لبحث الخطط المستقبلية

ترأس الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، الاجتماع الدوري للجنة في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الفريق خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي نائب رئيس اللجنة، واللواء عبد العزيز الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء جاسم المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، واللواء علي علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء عمير محمد المهيري، المدير العام للعمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة ابوظبي، والعميد محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة.

والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، والعميد سيف الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد فارس الفارسي، المدير العام للعمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد الركن عبد العزيز الهاجري، قائد قوات الأمن الخاصة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى المشاريع والخطط المستقبلية، وعدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، والبرامج والدورات والتدريبات المتعلقة بالأمن الداخلي.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا الدائمة للأمن تعقد اجتماعاتها تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2009 الصادر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن تشكيل اللجنة العليا الدائمة بوزارة الداخلية، وتضم جميع قادة ومديري الشرطة في الدولة والدفاع المدني، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين جميع إدارات الشرطة في الدولة.