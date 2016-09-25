مران الأهلي - عودة حجازي ومعوض لاعبا.. ومقصية رائعة لوليد سليمان

خاض اللاعبون الغائبون عن الأهلي في مواجهة شيكو الودية استعدادا لمواجهة وادي دجلة تقسيمة خلال التدريبات الصباحية التي جمعتهم يوم الأحد.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ولن يشارك في ودية شيكو كل من شريف إكرامي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول ووليد سليمان وحسام غالي وعبد الله السعيد ومسعد عوض وأحمد حجازي وأحمد فتحي وحسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو جمال.

كما شهدت التقسيمة مشاركة أحمد حجازي مدافع الفريق المصاب والذي يسعى بقوة للعودة مرة أخرى للفريق إذ أنه يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وينتظر منتخب مصر مشاركته ضد وادي دجلة لاستدعائه أو اختيار سعد سمير بدلا منه. (طالع التفاصيل)

وشهدت التدريبات مشاركة سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأحمر كلاعب، وتألق وليد سليمان بتسجيله هدفا مميزا في شباك مسعد عوض من مقصية رائعة ارتطمت في القائم وسكنت الشباك وسط إشادة من الجهاز الفني.

وحرمت العارضة مؤمن زكريا من هدف مميز بعد أن تقدم إكرامي عن مرماه وحاول اللاعب خداع الحارس من مسافة بعيدة بكرة ساقطة لكن العارضة أنقذت شباك إكرامي.

وتوغل آخر لإكرامي بالكرة، وصل إلى منتصف الملعب وصوب بقوة على مسعد عوض الذي تصدى لها وأرسلها لعاشور الذي سجل هدفا من كرة ساقطة من مسافة بعيدة سكنت شباكه في نهاية المران.

ويواجه الأهلي فريق شيكو من دوري الدرجة الثالثة يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا. (طالع التفاصيل)