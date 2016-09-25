أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - عودة حجازي ومعوض لاعبا.. ومقصية رائعة لوليد سليمان

Google+ Print
مران الأهلي - عودة حجازي ومعوض لاعبا.. ومقصية رائعة لوليد سليمان مران الأهلي - عودة حجازي ومعوض لاعبا.. ومقصية رائعة لوليد سليمان

خاض اللاعبون الغائبون عن الأهلي في مواجهة شيكو الودية استعدادا لمواجهة وادي دجلة تقسيمة خلال التدريبات الصباحية التي جمعتهم يوم الأحد.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ولن يشارك في ودية شيكو كل من شريف إكرامي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول ووليد سليمان وحسام غالي وعبد الله السعيد ومسعد عوض وأحمد حجازي وأحمد فتحي وحسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو جمال.

كما شهدت التقسيمة مشاركة أحمد حجازي مدافع الفريق المصاب والذي يسعى بقوة للعودة مرة أخرى للفريق إذ أنه يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وينتظر منتخب مشاركته ضد وادي دجلة لاستدعائه أو اختيار سعد سمير بدلا منه. (طالع التفاصيل)

وشهدت التدريبات مشاركة سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأحمر كلاعب، وتألق وليد سليمان بتسجيله هدفا مميزا في شباك مسعد عوض من مقصية رائعة ارتطمت في القائم وسكنت الشباك وسط إشادة من الجهاز الفني.

وحرمت العارضة مؤمن زكريا من هدف مميز بعد أن تقدم إكرامي عن مرماه وحاول اللاعب خداع الحارس من مسافة بعيدة بكرة ساقطة لكن العارضة أنقذت شباك إكرامي.

وتوغل آخر لإكرامي بالكرة، وصل إلى منتصف الملعب وصوب بقوة على مسعد عوض الذي تصدى لها وأرسلها لعاشور الذي سجل هدفا من كرة ساقطة من مسافة بعيدة سكنت شباكه في نهاية المران.

ويواجه الأهلي فريق شيكو من دوري الدرجة الثالثة يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا. (طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر