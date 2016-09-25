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بالصور.. مطروح توزع 2500 شنطة أدوات مدرسية هدية الرئيس للطلاب

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بالصور.. مطروح توزع 2500 شنطة أدوات مدرسية هدية الرئيس للطلاب بالصور.. مطروح توزع 2500 شنطة أدوات مدرسية هدية الرئيس للطلاب

>مطروح – حسن مشالى

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم، الأحد، أنه سيتم توزيع 2500 حقيبة أدوات مدرسية، هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حالات محددة من الطلاب، بمدارس مدن المحافظة الـ8، للتخفيف من أعباء أولياء أمورهم.

 

وقال محافظ مطروح، خلال تفقده للمدارس مع بدء الدراسة، فى رده على سؤال "اليوم السابع" عن الاستعدادات للعام الدراسى، إن الشنط التى سيتم توزيعها هدية من الرئيس، على حالات مرصودة من طلاب الـ8 الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2500 شنطة  وتضم أدوات مدرسية وهندسية.

 

وأضاف "أبو زيد" بأنه تم إنهاء أعمال الصيانة فى جميع مدارس المحافظة، وهناك بعض المدارس المحدودة يتم فيها حاليا بعض الأعمال ولا تؤثر على العملية التعليمية، حيث إنها خارج الفصول والمبانى مثل الأسوار.

 

 

 

 

 


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