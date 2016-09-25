محافظة قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للسيول

أصدرعبد الحميد الهجان، محافظ قنا، توجيهات لرؤساء المراكز ومديري القطاعات، برفع درجة الأستعداد القصوى، تحسبًا لتعرض المحافظة للسيول أو أمطار غزيرة أو لموجة طقس سئ.

وأشار المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والوحدات المحلية، تعمل علي مدار ال24 ساعة يوميًا، لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول، وتم ربطها بشبكة أتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد الهجان أنه كلف مهندسي الإدارات والفنيين بمديرية الري، بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لمخرات السيول بالمحافظة.

وشدد، على أهمية تطهير كل المخرات وعددها 12بقرى ومدن المحافظة، والتأكيد على سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية، كما تم عمل حصر لجميع المعدات الفنية والثقيلة بالمحافظة، ومعرفة حالتها الفنية وأماكن تواجدها للأستعانة بها عند الحاجة إليها.

واستعدت مديرية التضامن الأجتماعى، بمراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة المعسكرات الإيوائية ونقاط الإغاثة وتجهيز كميات كبيرة من البطاطين والآسره والتموين والأدوية، تحسبًا لحدوث أى طارئ لتوزيعها على الفور، فى حالة الضرورة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

> كما نبهت مديرية التموين علي جميع المخابز، للتأكد من وجود الرصيد الأساسي والأحتياطي من الدقيق وخزانات مياه ومولدات كهرباء احتياطية، ضماناً لأستمرار إنتاج الخبز في حال انقطاع الكهرباء والمياه.

و تم مراجعة الأرصدة من السلع الأستراتيجية الرئيسية، في المقار والأفرع التابعة لشركة المصرية للسلع الغذائية، وتم التأكيد علي ضرورة توافر كميات من الغاز الصب، لتغطية احتياجات المحافظة في حال حدوث ما يعوق وصول السيارات المحملة بأسطوانات الغاز.

كما قامت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بتوفير الأحتياطي الأستراتيجي من العقاقير والأدوية بالمستشفيات العامة، فضلاً عن تجهيز وحدات الإسعاف لمواجهة أي أحداث تنتج في حال حدوث سيول.