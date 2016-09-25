وزير القوى العاملة يطلب من «العمل الدولية» برامج تدريبية لثقافة الوقاية بالمدارس

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة تغيير ثقافة المجتمع والعاملين بالمصانع والشركات في مجال تحقيق سلامة الوقاية من خلال إدراج السلامة والصحة المهنية ضمن المناهج الدراسية بدء من الأعوام الأولي للدراسة حتى المراحل الثانوية، حتى ينشأ جيل جديد له رؤية مختلفة ووعي بمفاهيم الأمن والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال لقاء “سعفان”، الدكتور حليم حمزاوي خبير الصحة والسلامة المهنية بمكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لدول شمال إفريقيا، بحضور بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بناء على المقترح الذي قدمه الوزير للمسئولين بالمنظمة بجنيف، ببدء تدريب الأطفال منذ الصغر على السلامة والصحة المهنية،وخلال

> المراحل التعليمية المختلفة.

وقال الوزير إن تنفيذ هذه التجربة تعد استثمارا ناجحا سنجنى ثماره فى المستقبل، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة بهذه التجربة بهدف خلق جيل على قدر من الثقافة والوعي

> بمفهوم الوقاية من المخاطر والحوادث، يأتي كجزء من اهتمامها بتحقيق دور الوزارة المنوط به فى تنفيذ الخطة الإنمائية 2030 .

وأشار إلى أنه عند شروع المنظمة في تنفيذ هذه التجربة سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة والجهات المعنية ذات الصلة – وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، للتنسيق في كيفية التنفيذ.

أ ش أ