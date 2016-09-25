وزير الآثار يفتتح مؤتمر «طيبة في الألفية الأولى» بالأقصر

مراسل «ONA»:

يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير الدولة لشئون الآثار، اليوم الأحد، الدورة الثانية لمؤتمر “طيبة في الألفية الأولي” بقاعة المحاضرات بمتحف التحنيط بمدينة الأقصر.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية مشروع ترميم جنوب العساسيف، وزارة الآثار، وجمعية استكشاف مصر في الفترة من 25 – 29 سبتمبر 2016، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن يتم – خلال المؤتمر – مناقشة مجموعة من الأوراق البحثية لـ 46 باحث أثري مصري، وأجنبي يستعرضون لمجموعة من المحاضرات التي تُسلط الضوء على المقابر والمعابد في عصر الأسرتين الخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين.

ويشهد الوزير احتفال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جنوب العساسيف بالذكرى السنوية العاشرة من تأسيسها، والاكتشافات الهامة في كلٍ من:”مقبرة كاراباسكن TT 391، كاركامون TT 223، ووارتيرو TT 390″، فضلًا عن أعمال الترميم الآثري للمقابر تمهيدًا لافتتاحها للزوار المصريين والأجانب.