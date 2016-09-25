أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سم العناكب الأيرلندية «قد يقضي على أمراض فتّاكة»

Google+ Print
سم العناكب الأيرلندية «قد يقضي على أمراض فتّاكة» سم العناكب الأيرلندية «قد يقضي على أمراض فتّاكة»

عنكبوت “الأرملة الكاذبة السوداء” يتعامل مع الخلايا السرطانية بطريقة تختلف عن تعامله مع الخلايا السليمة

تتعرض أنواع كثيرة من العناكب يوميا للموت في أماكن عديدة، فيما يُطرد المحظوظ منها بكل بساطة خارج بيوتنا.

لكن هذه الحيوانات الصغيرة تحتل مكانة خاصة عند قليل من الناس، فهل بوسع تلك المخلوقات الصغيرة مساعدة البشرية في علاج أمراض فتّاكة؟

وبحسب ما ذكرته “بي بي سي عربي”، يقول باحثون في جامعة ايرلندا الوطنية غالواي إن “سم بعض أنواع العناكب الموجودة في أيرلندا يمكن أن يكون له استخدامات طبية”.

وقال ميشيل دوغون، الباحث في كلية العلوم الطبيعية بالجامعة، إن السم يمكن أن يستخدم في القضاء على أنواع من البكتيريا، مثل بكتيريا “اي-كولاي”.

“400 نوع سام”

ويعيش ما يربو على 400 نوع من العناكب في أيرلندا.

وفي حين لا يشكل أي منها خطورة على الإنسان، فجميع هذه الأنواع في الحقيقة أنواع سامة، وهذا هو السم الذي يمكن أن يكون له قيمة طبية.

وقال دوغون لبي بي سي إن “نوعين على الأقل من العناكب التي خضعت للاختبار لديهما خصائص طبية”.

ويعكف دوغون حاليا على دراسة سم العنكبوت وعزل عناصره لرؤية إمكانياتها لاستهداف الأورام السرطانية ومسبباتها.

وأضاف أن نوعا شائعا من العناكب يُسمى “الأرملة الكاذبة السوداء” تتعامل في الحقيقة مع الخلايا السرطانية بطريقة تختلف عن تعاملها مع الخلايا السليمة.

وقال إنه تفاجئ لوجود عنكبوت في أحد الكهوف بمنطقة كوناكت يقضي فعليا على أنواع من البكتيريا الضارة للبشر دون أن تلحق الضرر بالخلايا.

علاج للسرطان؟

وقال دوغون إنه يُحتمل أن تؤدي تلك النتائج إلى التوصل لعلاج جديد لأمراض سرطانية، غير أنه أشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لتطوير مثل هذا النوع من العلاج.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها العناكب الأيرلندية لدراسات موسعة، وهذا يعود، كما يقول دوغون، إلى تركيز الباحثين المتخصصين في دراسة العناكب على الأنواع الأكبر حجما والأكثر اهتماما والمعروفة بإلحاق الضرر بالإنسان.

وأضاف أن “400 نوع من العناكب الأيرلندية تم تجاهلها” دون دراسة.

وأخضع كذلك الباحثون في جامعة غالواي سوائل بعض أنواع القناديل والأوز البحري والإسفنج وأحبار الأخطبوط للاختبار لرصد خصائصها الدوائية.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا