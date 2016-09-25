سم العناكب الأيرلندية «قد يقضي على أمراض فتّاكة»

تتعرض أنواع كثيرة من العناكب يوميا للموت في أماكن عديدة، فيما يُطرد المحظوظ منها بكل بساطة خارج بيوتنا.

لكن هذه الحيوانات الصغيرة تحتل مكانة خاصة عند قليل من الناس، فهل بوسع تلك المخلوقات الصغيرة مساعدة البشرية في علاج أمراض فتّاكة؟

وبحسب ما ذكرته “بي بي سي عربي”، يقول باحثون في جامعة ايرلندا الوطنية غالواي إن “سم بعض أنواع العناكب الموجودة في أيرلندا يمكن أن يكون له استخدامات طبية”.

وقال ميشيل دوغون، الباحث في كلية العلوم الطبيعية بالجامعة، إن السم يمكن أن يستخدم في القضاء على أنواع من البكتيريا، مثل بكتيريا “اي-كولاي”.

“400 نوع سام”

ويعيش ما يربو على 400 نوع من العناكب في أيرلندا.