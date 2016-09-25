فقرات تمثيلية في احتفال «التنمية الاجتماعية» بالرياض

حب الوطن يترسخ في قلوب الأطفال

‏‬احتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة الرياض ممثلاً بالمراكز والدور الإيوائية الرجالية والنسائية التابعة له باليوم الوطني الـ86 لمملكتنا الحبيبة، وذلك بحضور مجموعة من منسوبي ومنسوبات قطاع التنمية الاجتماعية والمهتمين بالشأن الاجتماعي والمشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية.

شهدت هذه الاحتفالات عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تحكي عن تأسيس ومسيرة الوطن الغالي وتبرز إنجازاته العظيمة، عبر العروض المسرحية والفقرات التمثيلية والإنشادية والقصائد الوطنية، كما تخلل هذه الاحتفالات العديد من المسابقات الوطنية والجوائز القيمة، إضافةً لبعض الأركان الشعبية التي خُصصت للتعريف بثقافة كل منطقة، والتي قُدمت بشكل مميز يليق بهذه المناسبة، وزينها الأطفال برقصاتهم الجميلة على بعض الأهازيج الوطنية.