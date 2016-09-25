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ترامب: الأمريكيون السود قدموا تضحيات كثيرة في سبيل بلادهم

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ترامب: الأمريكيون السود قدموا تضحيات كثيرة في سبيل بلادهم ترامب: الأمريكيون السود قدموا تضحيات كثيرة في سبيل بلادهم

دونالد

أشاد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بالمساهمة الممتازة للأمريكيين السود في سبيل بلادهم.

ووصف ترامب متحف التاريخ الإفريقي الأمريكي الذي دشنه الرئيس باراك أوباما بأنه “رائع” قائلا – أمام الآلاف من أنصاره في ولاية فرجينيا – “إن الأمريكيين السود أسهموا كثيرا، وقدموا تضحيات كثيرة في سبيل هذا البلد”.

وأضاف ترامب – الذي يجد صعوبة في اجتذاب الناخبين السود – إن “كثيرين من السود يحققون نجاحات كبيرة في بلادنا, وهذا ما يدفعني إلى السعي لحماية نجاحاتهم ودعمها”.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) اليوم الأحد عن ترامب قوله “لا يزال الكثير من السود في حالة من الفقر” متهما الديمقراطيين بأنهم المسئولون عن هذا الوضع.

كان المرشح الجمهوري قد زار في الفترة الأخيرة كنيسة للسود في ديترويت بولاية ميتشيجن، لإقامة علاقات مع هيئة ناخبة تصوت عادة للديمقراطيين، واعدا إياها بتأمين فرص عمل.

أ ش أ

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