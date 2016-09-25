اجتماع لوزراء خارجية ودفاع كوريا الجنوبية وأمريكا لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

قال مصدر دبلوماسي في سيول اليوم الاحد إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستعقدان اجتماعًا مشتركًا لوزراء الخارجية والدفاع في الشهر المقبل لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية المستمرة.

وبحسب يونهاب الكورية الجنوبية قال المصدر إن الحليفان يعملان على مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن، بما في ذلك تفاصيل عن الجداول الزمنية والمواضيع المطروحة للنقاش.

وسيحضر وزير الخارجية يون بيونج -سيه ووزير الدفاع هان مين- كو عن الجانب الكوري الجنوبي بينما سيحضر كل من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر عن الجانب الأمريكي.

سبق أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة في وقت سابق من هذا الشهر، واختبرت محرك صاروخ الجديد يقول خبراء إنه يثبت التقدم الكبير للبرنامج الصاروخي في الشمال.