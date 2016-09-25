إحالة مشاجرة أحمد شوبير و"الطيب" للنيابة الكلية

سلمت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة ملف قضية الاتهامات المتبادلة بين الإعلامى أحمد شوبير، والمعلق الرياضى أحمد الطيب إلى النيابة الكلية بجنوب الجيزة للتصرف وإحالة القضية، وذلك بعدما تخلف كلاً من الطرفين المتنازعين عن الحضور أمام سرايا النيابة للأدلاء بأقوالهم فى البلاغات المقدمة من جانبهم.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ الأسطوانة المدمجة المحمل عليها حلقة برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية دريم، والمسجل عليها أحداث الاشتباكات بين أحمد شوبير وأحمد الطيب بعد مشادة كلامية بينهم، واستدعت النيابة الطرفين لسماع أقوالهم إلا أنهم تخلفوا عن الحضور.