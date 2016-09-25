أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نادي الأسير:‭ ‬وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد إصابته «بسكتة دماغية»

Google+ Print
نادي الأسير:‭ ‬وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد إصابته «بسكتة دماغية» نادي الأسير:‭ ‬وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد إصابته «بسكتة دماغية»

أرشيفية

قال نادي الأسير الفلسطيني أن ياسر حمدونة (40 عاما) المعتقل منذ العام 2003 في السجون الإسرائيلية توفي يوم الأحد إثر إصابته “بسكتة دماغية”.

وبحسب رويترز أضاف النادي في بيان أن حمدونة توفي بعد “إصابته بسكتة دماغية صباح اليوم قضى على إثرها في مستشفى ‭‭‬‬‬سوروكا بعد نقله من سجن ريمون.”

وأوضح النادي في بيانه أن حمودنة كان يقضى حكما بالسجن المؤبد.

واتهم النادي في بيانه مصلحة السجون “بالمماطلة في تقديم العلاج له رغم نقله عدة مرات إلى عيادة سجن الرملة إلا أن إدارة سجون الاحتلال لم تكترث بوضعه ولم توفر له العلاج اللازم.”

ولم يصدر تعقيب فوري من مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن ملابسات وفاة حمدونة.

وتشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 7000 معتقل فلسطيني.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا