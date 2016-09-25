نادي الأسير:‭ ‬وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد إصابته «بسكتة دماغية»

قال نادي الأسير الفلسطيني أن ياسر حمدونة (40 عاما) المعتقل منذ العام 2003 في السجون الإسرائيلية توفي يوم الأحد إثر إصابته “بسكتة دماغية”.

وبحسب رويترز أضاف النادي في بيان أن حمدونة توفي بعد “إصابته بسكتة دماغية صباح اليوم قضى على إثرها في مستشفى ‭‭‬‬‬سوروكا بعد نقله من سجن ريمون.”

وأوضح النادي في بيانه أن حمودنة كان يقضى حكما بالسجن المؤبد.

واتهم النادي في بيانه مصلحة السجون “بالمماطلة في تقديم العلاج له رغم نقله عدة مرات إلى عيادة سجن الرملة إلا أن إدارة سجون الاحتلال لم تكترث بوضعه ولم توفر له العلاج اللازم.”

ولم يصدر تعقيب فوري من مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن ملابسات وفاة حمدونة.

وتشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 7000 معتقل فلسطيني.