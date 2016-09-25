التعرض للشمس والشاى الأبيض يحميان الجسم من الإصابة بالشلل الرعاش

الشلل الرعاش هو اضطراب فى الجهاز العصبى المركزى الناجم عن موت الخلايا التى تحتوى على الدوبامين. وفى الأغلب يحدث بسبب عوامل وراثية وبيئية، وتشمل أعراض هذا المرض تصلب العضلات وضعف التوازن وصعوبة فى المشى، ويكمن العلاج فى تناول أدوية تعزز إنتاج الدوبامين فى الدماغ ولكن توجد بعض الأمور الأخرى التى تساعد على تقليل خطر هذا المرض:

الحصول على فيتامين B6:

وجد باحثون يابانيون أن المستويات المنخفضة من فيتامين B6 فى النظام الغذائى يزيد من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش بنسبة 50%، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ويمكنك الحصول على الكثير من فيتامين B6 من الفلفل وسمك السلمون والبيض.

الشاى الأبيض:

يحتوى الشاى الأبيض على مادة البوليفينول، ولكنه يحتوى على نسبة أعلى من هذه المادة مقارنة بالشاى الأخضر، فهى مادة مهمة لحماية الدماغ من الأكسدة والضرر والتقليل من مخاطر الشلل الرعاش.

الفلفل:

يحتوى على كميات صغيرة من النيكوتين فقد أكدت الدراسات أن النيكوتين يحمى الجسم من الشلل الرعاش.

التعرض للشمس:

تشير الدراسات إلى أن التعرض للشمس يقلل مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش بنسبة كبير فهى مصدر جيد لفيتامين د، ويلعب هذا الفيتامين دوراً مهماً فى علاج والتقليل من مخاطر الشلل الرعاش.