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الإكوادور تأمل أن تتوصل أوبك لاتفاق في الجزائر

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الإكوادور تأمل أن تتوصل أوبك لاتفاق في الجزائر الإكوادور تأمل أن تتوصل أوبك لاتفاق في الجزائر

اوبك

عبر رئيس الإكوادور رفاييل كوريا عن أمله في التوصل لاتفاق من أجل استقرار سوق النفط في الاجتماع المقبل في الجزائر محذرا من مخاطر جسيمة تهدد المنظمة في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويعقد أعضاء منظمة أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول.

وقال كوريا السبت في خطابه الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون “يعقد الاجتماع لغرض أخر ولكن جميع أعضاء أوبك موجودون هناك لذا نأمل في عقد اجتماعات أخرى غير رسمية والتوصل لاتفاقات من أجل استقرار السوق النفطية.”

وتابع “إذا لم يحدث ذلك ستكون العواقب وخيمة قد تؤدي لتفكك أوبك ذاتها .. بل ثمة خطر أن تقود الخلافات داخل أوبك لتهاوي الأسعار مرة أخرى.”

وتدعم الإكوادور- أصغر منتج في أوبك- موقف فنزويلا التي تطالب بتثبيت مستويات الإنتاج للحد من فائض المعروض في السوق ودعم الأسعار.

 

 

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