الصحة الكويتية تبرئ الحاصلات الزراعية المصرية من التسبب بالالتهاب الكبدى

فيما يبدو أنه توجه خليجى لمواجهة التحذيرات الأمريكية من تناول الخضراوات والأغذية المصرية، برأت وزارة الصحة الكويتية بالتزامن مع تبرئة مماثلة من هيئة الغذاء والدواء السعودية ساحة الأغذية المصرية، مؤكدة أن الفحوصات المخبرية لم تثبت تسببها فى أية إصابات بأمراض وبائية فى الكويت.

جاء ذلك فى تصريح خاص للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطى لصحيفة " السياسة " الكويتية نشرته فى عددها صباح اليوم / الأحد / بشأن وجود إصابات بالالتهاب الكبدى الفيروسى فى الكويت، إلا أن الفاكهة والأغذية المصرية لم تكن سببا فى هذه الإصابات ، حيث قال المتحدث “لم يثبت أن لدينا إصابات بالتهاب الكبد الوبائى بسبب الفواكه والخضراوات المصرية”.

وأشارت الصحيفة إلى رد للشطى على إحدى التغريدات المتداولة فى مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان “تنبيه هام: تخلص من أى منتجات خضراوات او فواكه مجمدة من مصر، حيث قال " هذا موضوع قديم ويرجع إلى تقرير أميركى من وقت سابق" مشيرا إلى أن هذه التغريدات لا تخص دولة الكويت وإنما تخص بلداً خليجياً آخر، ولم تمت للكويت بأية صلة.

وذكرت الصحيفة أنها لم تستطيع التواصل مع رئيس هيئة الغذاء الكويتية الدكتور عيسى الكندرى للاستفسار عن توجه الهيئة إلى تشكيل لجنة للتحقيق من سلامة الأغذية المصرية، وقالت الصحيفة "إنها لم تتمكن من التأكد من معرفة نتائج التحقيقات ومن صحة المعلومة.