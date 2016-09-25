"المرور": غلق جزئى للطريق الدائرى بالتجمع الأول بسبب إنشاء كوبرى مشاة

تجرى الإدارة العامة المرور برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد وزير الداخلية، عملية غلق جزئى بالطريق الدائرى بالتجمع الأول لمدة 6 ساعات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء كوبرى مشاة أعلى الدائرى، وطريق الخدمة أمام مول كايرو فيستيفال وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال ستبدا فى الساعة 12 منتصف ليل غد، الاثنين، وحتى الـ6 صباح الثلاثاء، حيث سيتم رفع جسم معدنى للكوبرى أعلى نهر الطريق فى الاتجاه للقادم من القطامية إلى مبنى الوزارة الجديد بالتجمع الأول ومنزل طريق السويس الصحراوى على الطريق البطئ، وتم إسناد تلك الأعمال لشركة كونكريت للإنشاءات و المقاولات.

وأوضح المصدر أنه سيتم غلق الطريق البطئ فقط بمحيط منطقة الأعمال لمدة 6 ساعات وتحويل حركة السيارات من الطريق البطئ إلى الطريق السريع وسيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور.

وأشار المصدر أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.