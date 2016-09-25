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الصومال تعلن هزيمة متشددى حركة الشباب عسكريا

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الصومال تعلن هزيمة متشددى حركة الشباب عسكريا الصومال تعلن هزيمة متشددى حركة الشباب عسكريا

>نيويورك (أ ش أ)

ذكر وزير الخارجية الصومالى، عبد السلام عمر، أن بلاده هزمت حركة الشباب، المتطرفة عسكريا، جراء عمليات مشتركة وصفها بـ"الناجحة" للجيش الصومالى وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن عمر أشار إلى أن متشددى الشباب باتوا يسيطرون على أقل من 10 فى المائة من البلاد، قائلا "إن الكثير من قادتها قتلوا، أو انشقوا فى الأشهر الأخيرة ".

وأوضح عمر- خلال الاجتماع الوزارى السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة- أن "الشباب" ردت باللجوء إلى "تكتيكات حربية غير متسقة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف "ناعمة" فى الصومال، وبشكل متزايد فى البلدان المجاورة، مؤكدا أن تحاول "تعزيز العملية الأمنية" لمنع وقوع هجمات جديدة.


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