أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كوريا الشمالية تشهد عرضا جويا لليوم الثاني على التوالي

Google+ Print
كوريا الشمالية تشهد عرضا جويا لليوم الثاني على التوالي كوريا الشمالية تشهد عرضا جويا لليوم الثاني على التوالي

ارشيفية

شهدت كوريا الشمالية اليوم (الأحد) عرضا جويا عاما لليوم الثاني على التوالي, وذلك في إطار مهرجان “وونسان الدولي الجوي الودي”.

وذكرت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن هذا العرض قد تم إقراره قبل التجربة النووية الكورية الشمالية الخامسة في 9 سبتمبر الجاري والتي أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين والآسيويين وسط تلويح بعقوبات دولية جديدة.

وينظم هذا العرض – الذي بدأ أمس باستعراض جوي لمروحية عسكرية أمريكية من طراز “هيوز-إم دي 500” – في مطار “كالما” وهو مطار عسكري سابق تم تجديده العام الماضي لخدمة
> السياحة في محيط مدينة “وونسان”.

وعادة ما تخضع المطارات في كوريا الشمالية لإجراءات أمنية مشددة, لكن بمناسبة هذا العرض الجوي تم فتح مطار “كالما” أمام آلاف المتفرجين ومئات المغرمين بالطيران الذين وصلوا من حوالي 20 دولة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل