كوريا الشمالية تشهد عرضا جويا لليوم الثاني على التوالي

شهدت كوريا الشمالية اليوم (الأحد) عرضا جويا عاما لليوم الثاني على التوالي, وذلك في إطار مهرجان “وونسان الدولي الجوي الودي”.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن هذا العرض قد تم إقراره قبل التجربة النووية الكورية الشمالية الخامسة في 9 سبتمبر الجاري والتي أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين والآسيويين وسط تلويح بعقوبات دولية جديدة.

وينظم هذا العرض – الذي بدأ أمس باستعراض جوي لمروحية عسكرية أمريكية من طراز “هيوز-إم دي 500” – في مطار “كالما” وهو مطار عسكري سابق تم تجديده العام الماضي لخدمة

> السياحة في محيط مدينة “وونسان”.

وعادة ما تخضع المطارات في كوريا الشمالية لإجراءات أمنية مشددة, لكن بمناسبة هذا العرض الجوي تم فتح مطار “كالما” أمام آلاف المتفرجين ومئات المغرمين بالطيران الذين وصلوا من حوالي 20 دولة.

أ ش أ