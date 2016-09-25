فيتش تعلن تجاوز الديون المعدومة في الصين تريليوني دولار

حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من أن حجم الديون المعدومة في النظام المصرفي الصيني أكبر بعشرة أضعاف مما هو معلن رسمياَ من السلطات الصينية، وأن حل تلك المشكلة قد يتطلب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

وذكرت المؤسسة الدولية – في تقرير لها – أن نسبة الديون “غير الفاعلة” – أي المشكوك في تحصيلها – وصلت إلى ما بين 15 و21 في المئة من إجمالي الديون وأن النسبة في زيادة مستمرة.

وقدرت فيتش أن حل مشكلة الديون الرديئة تلك قد يكلف الصين نحو 2.1 تريليون دولار في حال البدء في مواجهة المشكلة الآن، وقد ترتفع الكلفة مع أي تأخير.

وذكر التقرير أنه “كلما زادت الديون كلما زادت مخاطر حدوث صدمة في قيمة الأصول وفي السيولة في النظام المصرفي”، مشيراً إلى أن نسبة نقص رأس المال تتراوح حاليا ما بين 11 و20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها قد تصل إلى 33 في المئة بنهاية 2018 إذا لم تتخذ إجراءات صارمة وحاسمة.