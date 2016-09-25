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مصادر طبية وسكان: ضربات جوية للتحالف العربي تقتل 9 بوسط اليمن

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مصادر طبية وسكان: ضربات جوية للتحالف العربي تقتل 9 بوسط اليمن مصادر طبية وسكان: ضربات جوية للتحالف العربي تقتل 9 بوسط اليمن

ارشيفية

قالت مصادر طبية وسكان لرويترز إن ضربات جوية للتحالف العربي قتلت تسعة أشخاص في مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين بوسط اليمن في وقت متأخر السبت.

وقالت المصادر أن تسعة أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم الذي استهدف عددا من مناطق المدينة وضواحيها. وأضافت أن القتلى التسعة بينهم ثلاثة أطفال وآباؤهم.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم التحالف الذي تقوده لطلب التعقيب.

وبدأ التحالف عمليات اليمن في مارس العام الماضي لمحاولة وقف صعود الحوثيين المدعومين من إيران إلى السلطة وقال التحالف مرارا إنه لا يستهدف المدنيين.

وكانت محادثات ترعاها الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على عشرة آلاف شخص قد انهارت الشهر الماضي واستأنف الحوثيون وقوات متحالفة معهم موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قصف السعودية.

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