أهالي المذنب: الملك عبدالعزيز أسس دولة عصرية.. سلمان ملك الحزم والعزم

إبراهيم بن عبدالله الشتوي

تحدث عدد من رجال الأعمال والمسؤولين والأهالي بالمذنب عن اليوم الوطني فقال رئيس مجلس شركة أبنيه الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الشتوي عضو مجلس منطقة القصيم أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يأتي لتجدد في قلوب أبناء هذا الوطن العزيز عزهم وفخرهم وشرفهم بالانتماء لهذا الكيان الشامخ الذي أرسى دعائمه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ليواصل أبناؤه البررة من بعده استكمال عقد البناء والتطوير والنهضة الشاملة، وقد حُق لأبناء هذا الوطن أن يفخروا بمنجزات وطنهم التي يصعب على المرء أن يختزلها في سطور والذي تجلى في دولة أمن وعزة ورخاء أنطوت معه صفحات من الجهل والتناحر والفرقة ليسابق الزمن في البناء والنماء والرخاء.

كما تحدث رجل الأعمال عبدالله بن فهد المجماج عضو منطقة القصيم سابقا إن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- استطاع بإصراره وعزيمته على لم الشمل وتوحيد البلاد وتحويلها إلى دولة حديثة عصرية أسس -رحمه الله- خططا مدروسة حتى وصلت المملكة إلى هذا النمو والتطور وهذا من نعم الله عز وجل على هذه البلاد.

كما تحدث مدير جمعية البر الخيرية بمحافظة المذنب الأستاذ خالد بن سليمان الوضاخي عن اليوم الوطني بقوله لقد كان المواطن والمواطنة هما محور اهتمام القيادة لأنهما اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهما أساس التنمية وهدفها لذا فقد اتخذت الدولة خطوات كبيرة لتهيئة فرص التعليم والتدريب للمواطنين ليكونوا قادرين على التعامل مع التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم ولتكون بلادنا في مقدمة الركب الحضاري بإذن الله مع تمسكنا بقيمنا الإسلامية وعاداتنا العربية.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا باليمن والبركات وأن يحفظ لبلادنا أمنها ورخاءها.

وقال الأستاذ علي بن محمد العبودي عضو مجلس جمعية الزواج بالمذنب إننا في هذه البلاد محسودين منذو أن وحدها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ولم شملها بعد فراق وصراع تحت راية التوحيد فهذا القرآن الكريم وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) دستورا لهذا البلد منذو أن وحدها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يضيئ عنان السماء

كما أوضح عضو المجلس المحلي الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الشامخ ورجل الأعمال الأستاذ خالد بن عبدالله العقيلي في اليوم الوطني يتجلى حب الوطن؛ هذا الوطن الذي له العديد من المواقف المشرفة مع أبنائه فهو وطن الحب والعطاء وهو وطن الشموخ والإباء وهو الحب الذي لا ينضب وهو الأرض التي دائما تخصب ليكون النماء سمة هذا الوطن الرائع فوطني المملكة العربية السعودية يمتاز عن الأوطان الأخرى بحبي له وحب جميع المسلمين لوجود قبلتهم فيه فإليه تصبو القلوب وإليه يأتي الناس ليؤدوا فرائضهم وشعائرهم من كل مكان في العالم. حب الوطن يتجلى في هذا اليوم رغم أن حب الوطن ليس له يوم محدد للحب وجميعنا يشعر بمدى روعة ورقي هذا الوطن ومدرك لما للوطن من أهمية في قلوبنا فالمواطنة يترتب عليها الكثير من البذل والعطاء لهذا الوطن الغالي، أدام الله الأمن والرخاء في بلادنا تحت ظل القيادة الرشيدة.

كما نوه الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويفلي والأستاذ عبدالله بن محمد البحيري بأن يومنا الوطني فرصة مهمة لنا جميعا لكي نتأمل أعمال مؤسس هذا الكيان -طيب الله ثراه- يوم مجيد يوم أعز الله فيه هذه الدولة وأعاد لها مكانتها ومجدها وأن للوطن قيمة إنسانية كبيرة فهو الأرض والجذور والانتماء والهوية وهو الماضي والمستقبل والحاضر وقيمة الإخلاص لله ثم للمليك والوطن.

الانتماء لابد أن يقرن بالعمل الصالح فالمواطنة مسؤولية يترتب عليها الكثير من البذل والعطاء لهذا الوطن الغالي

وقد رفع الجميع أسمى أيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة وبمناسبة نجاح حج هذا العام إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وولي ولي العهد وسمو أمير منطقة القصيم داعين الله أن يديم على هذه البلاد والقيادة نعمة الأمن والأمان.

عبدالله بن فهد المجماج

خالد بن سليمان الوضاخي

علي بن محمد العبودي

إبراهيم بن عبدالعزيز الشامخ

خالد بن عبدالله العقيلي

سليمان بن عبدالرحمن القويفلي

عبدالله بن محمد البحيري